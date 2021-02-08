В ночь на 8 февраля в Петербурге произошло загадочное ДТП с участием автомобиля Mazda

Автомобильная авария произошла на перекрестке Просвещения и Энгельса.

Автомобиль «Мазда» влетел в забор. По словам очевидцев, автомобиль летел по проспекту Просвещения еще до перекрестка. Авария произошла в 3:43 ночи.

На видео можно наблюдать неуправляемое движение автомобиля по проспекту со стороны Выборгского шоссе, на кадрах заметно, что автомобиль начинает заносить. После ряда движений, отличавшихся хаотичностью, легковушка влетела в ограждение рядом с пешеходным переходом.