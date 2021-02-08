Водитель, насмерть сбившая женщину на пешеходном переходе, получила условный срок

ДТП произошло осенью 2012 года. По информации, которая была предоставлена Объединенной пресс-службой петербургских судов, 31 октября около 10 часов вечера Ольга Тарасова сбила пешехода на проспекте Культуры.

Женщина управляла автомобилем Ssang Yong Actyon и не остановилась перед зеброй, чтобы пропустить людей. В результате под колеса автомобиля попала женщина. Травмы пострадавшей оказались несовместимы с жизнью, женщина скончалась на месте.

В отношении Тарасовой возбудили уголовное дело, она признала свою вину.

Женщина была лишена водительских прав сроком на два года и приговорена к трем годам условного заключения с испытательным сроком на 2 года. В суде было учтено, что женщина ухаживает за своей матерью, которая является инвалидом 2-й группы, а также раньше не привлекалась к уголовной или административной ответственности.