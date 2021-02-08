Минувшей ночью полицейские «подарили» нарушителю на день рождение погоню со стрельбой

В ночь с 7 на 8 февраля правоохранительные органы задержали сразу двух водителей, нарушавших общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Первый случай произошел в пол третьего ночи на улице Руставели. Водитель на «Ауди А3» нарушал ПДД и не планировал останавливаться. Сотрудникам ДПС пришлось предупреждать нарушителя по «громкой связи», а затем открыть предупреждающий огонь. Автомобилисту удалось скрыться, но «Ауди» была найдена.

Второй случай произошел с именинником на Промышленной улице, двигавшемся на каршеринговом автомобиле «Ниссан Кашкай». Водитель также увеличивал скорость и не подчинялся требованиям сотрудников ДПС, однако был загнан в тупик. Находчивый именинник не растерялся и зацепился за вагон поезда, проходившего мимо. Все же нарушитель был задержан и 28-летний петербуржец был доставлен в отдел полиции, где объяснил свое состояние и поведение празднованием собственного дня рождения.