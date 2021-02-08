Пропавшая 13-летняя девочка найдена в квартире взрослого мужчины

Полиция обнаружила в квартире 37-летнего мужчины девочку, которая ранее считалась пропавшей. 13-летняя девочка найдена в квартире на Пискаревском проспекте. Об этом сообщает ГУ МВД РОССИИ по Петербургу и области.

Мужчина подозревается в совершении развратных действий с девочкой, а также и с другой несовершеннолетней девушкой. На данный момент подозреваемый находится под арестом и в отношение него возбуждено уголовное дело.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о нападении клиента на девушку курьера посреди ночи. Девушка, доставлявшая еду мужчине была избита и ограблена.