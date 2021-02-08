«Яндекс» таксист врезался в дом на Кондратьевском проспекте

Утро понедельника не задалось у водителя такси системы «Яндекс». Машина врезалась в здание на Кондратьевском проспекте. Об этом сообщают очевидцы во «ВКонтакте».

ДТП произошло у дома 32 по Кондратьевскому проспекту. Как сообщают очевидцы, других участников аварии не наблюдается. Вероятно, не справившись с управлением, водитель врезался в здание, когда автомобиль занесло на скользкой дороге.

Неизвестно, был ли кто-то из пассажиров в салоне автомобиля. Обстоятельства ДТП уточняются.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал о 7-балльных пробках в начале рабочей недели. На данный момент пробки «опустились» до 5-6 баллов по версии сервиса «Яндекс.Пробки».