Найден подросток, погасивший снежком Вечный огонь в Красном селе

Полиции удалось установить личности подростков, погасивших Вечный огонь в Красном селе. Виновником оказался один мальчик, бросивший снежок в горелку. Об этом сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и области.

Напомним, днем 7 февраля группа подростков гуляла по Дворцовому парку, а затем люди заметили, что Вечный огонь не горит. Специальные службы зажгли огонь заново, а правоохранительные органы начали расследование.

Выяснилось, что четыре несовершеннолетних подростка возрастом от 10 до 12 лет играли у мемориала и один из них бросил снег, погасив пламя.

Сообщается, что с детьми и родителями проведена воспитательная беседа.