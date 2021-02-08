В центре Петербурга двое мужчин провалились под лед

Начало недели не задалось у двоих петербуржцев, провалившихся под лед в ночь на 8 февраля. Инцидент случился на канале Грибоедова. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти.

В районе часа ночи двое мужчина прогуливались вблизи Невского проспекта. Один из них решил выйти на лед и провалился в воду. Его друг поспешил на помощь, однако сам угодил в ту же ловушку. В результате под Казанским мостом под лед ушло сразу двое мужчин.

На место происшествия сразу прибыли спасатели на резиновой лодке. Мужчин удалось спасти, они отделались лишь переохлаждением. На данный момент они находятся под наблюдением врачей.