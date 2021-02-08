У замначальника полиции по Московскому району в кабинете нашли наркотики

В Петербурге прошел обыск в 51-м отделе полиции, располагающимся в Московском районе города. В ходе обыска были найдены наркотики и некоторые материалы дел.

Помимо незарегистрированных материалов, сотрудники управления собственной безопасности ГУ МВД нашли грамм синтетического наркотика. Остальные детали обыска пока не разглашаются. Также неизвестно и имя подозреваемого, но известно, что назначен на должность замначальника мужчина был лишь двумя днями ранее.

На данный момент идет следствие и материалы дела переданы в Следственный комитет.