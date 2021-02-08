Водитель Mercedes избил пешехода на проспекте Ветеранов

7 февраля в Кировском районе Санкт-Петербурга завязалась драка между водителем и пешеходом. Кадры попали в социальную сеть «ВКонтакте».

Так, в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» очевидцы сообщили о водителе, двигавшемся на автомобиле марки Mercedes. Он заехал на пешеходный тротуар, а пешеход пытался остановить машину и помешать незаконному проезду. Однако водителю это не понравилось, и он принялся избивать пешехода.

Известно, чтоо инцидент произошел около 78-го дома на проспекте Ветеранов. Очевидцы оказали помощь пострадавшему, а водительь скрылся с места событий.