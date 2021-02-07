Пассажирка пострадала в поезде из-за разбившегося стекла вагона

В воскресенье, 7 февраля, утром, в поезде «Белгород – Санкт-Петербург» из-за несчастного случая пострадала пассажирка.

Сообщается, что при движении локомотива от него отлетел токоприемник, который задел стекло, пролетев около пяти вагонов. В момент, когда стекло разбилось, женщина находилась около окна. В результате пассажирка получила серьезные ранения.

«В аптечке у проводников из препаратов нашлись лишь бинты, а йод и зелёнку пришлось спрашивать у ехавших в Белгород людей», — заявили в Telegram-канале «Белгород №1».

Очевидцы также сообщают, что в связи со случившимся, поезд был вынужден простоять около полутора часов, пока не произошла замена локомотива. В итоге поезд прибыл в Белгород с опозданием.