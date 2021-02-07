Арестованных после митинга в Петербурге отправили отбывать наказание в соседний регион

Несколько десятков граждан, которые были арестованы после несанкционированной акции в Санкт-Петербурге 31 января, отвезли отбывать наказание в Лужский и Волосовский районы в Ленинградской области.

Участники митинга были отправлены из спецприёмника для задержанных по административным делам на юге Санкт-Петербурга, сообщили в правоохранительных органах.

В четверг, четвёртого февраля, в отдел полиции Луги доставили 23 задержанных граждан. Ещё семерых человек отправили в отдел полиции в Волосово. Расстояние до населённых пунктов, куда отправили административно задержанных, от Санкт-Петербурга составляет 150 и 90 километров.