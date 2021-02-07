Бизнесмен, планировавший организовать убийство юриста в Петербурге, задержан

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов произвели операцию по задержанию подозреваемого в организации заказного убийства человека. Сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

По информации следствия, 58-летний бизнесмен по причине личной неприязни решил, что убьёт юриста, который производил процедуру по его банкротству как физического лица. В конце января он встретился с сотрудником полиции, который работал под прикрытием, на Никольской площади. Мужчина заказал у оперативнику "убрать" юриста за пять тысяч долларов (375 тысяч рублей), заказчик передал необходимую информацию о предполагаемой жертве. Уже на следующий день заказчик передал "киллеру" оружие (пистолет с глушителем и патроны), которым планировалось убийство.

В начале февраля сотрудник полиции связался с заказчиком и рассказал, что юрист якобы "устранён". По итогу подозреваемый был задержан во время встречи с "исполнителем".

До задержания заказчика юрист был под защитой правоохранительных органов, причём его жена не знала, что происходит. Она даже подала в полицию заявление о том, что у неё пропал муж.