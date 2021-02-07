В Петербурге задержана подозреваемая в "минировании" отдела полиции на Беговой

В Приморском районе Санкт-Петербурга задержали женщину 43-х лет. В МВД предполагают, что женщина оставила ложное сообщение о том, что отделение полиции на Беговой улице заминировано.

Информация об угрозе взрыва поступила в пятницу, пятого февраля. Неизвестная женщина сообщила о том, что в здании, где располагается отделение полиции, находится предмет, представляющий угрозу опасности взрыва.

"Был проведён осмотр помещения: предметов, представляющих какую-либо угрозу, обнаружено не было",- проинформировали в пресс-службе Главного управления МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Личность неизвестной получилось установить в тот же день, когда было сообщено об опасности. Подозреваемая по "горячим следам" была задержана у дома №25 на улице Оптиков.

Возбуждено уголовное дело.