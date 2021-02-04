Главного редактора "Медиазоны" арестовали на 25 суток за ретвит

Сергей Смирнов был арестован на 25 суток за повторное нарушение порядка проведения митинга.

Журналист ретвитнул запись, в которой Смирнова называют вокалистом группы «Тараканы» Дмитрием Спириным, похожим на Смирнова внешне.

На иллюстрации был указано время акции. По версии суда, данная публикация была призывом к участию в несанкционированном мероприятии. По словам Смирнова, он никого не агитировал участвовать в митинге и 23 января провел дома. 30 января главреда «Медиазоны» задержали, на него был составлен протокол. Смирнов был приговорен к аресту на 25 суток. При этом лингвистическая экспертиза в процессе следствия не проводилась.