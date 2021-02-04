Агрессивная гражданка Петербурга разнесла стекло в трамвае у площади Ленина

4 февраля в Северной столицы произошел инцидент с участием общественного транспорта. У станции петербургского метрополитена «Площадь Ленина» агрессивная жительница города разбила стекло в трамвае.

Информацией о произошедшем поделились очевидцы инцидента в социальной сети. Сообщается, что петербурженка бросила пакет в водительское стекло.

К настоящему моменту на место происшествия выехала оперативная группа. В связи с остановкой трамвая на дороге образовалась пробка из общественного транспорта.