В России таможенник поместил жучки и камеры в кабинеты своих коллег

В Петербурге возбудили уголовное дело в отношении таможенника, установившего жучки и камеры в кабинетах своих коллег.

Об этом стало известно от официального представителя Северо-Западного управления на транспорте СКР Кристины Лобановой. Инспектора Балтийской таможни подозревают в нелегальном изготовлении и использовании технических средств для негласного получения информации.

По словам Лобановой, подозреваемый устанавливал камеры и микрофоны, замаскированные под аудиоколонку и потолочную панель, в 2019 году. Как отмечают в ведомстве, инспектора не задержали: он ведет активное сотрудничество со следствием. Расследование продолжается.