Автомобиль повалил фонарный столб на Шлиссельбургском проспекте

В Петербурге на Шлиссельбургском проспекте у дома №39 произошло дорожно-транспортное происшествие. Легковой автомобиль влетел в фонарный столб и повалил его.

Кадры с места автомобильной аварии были опубликованы очевидцами происшествия в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте».

Автор записи отметил, что автомобиль сломал фонарный столб. На опубликованных кадрах с места аварии можно увидеть, что передняя часть легкового автомобиля превратилась в груду металла. На место ДТП прибыли спасатели. В настоящее время подробности произошедшего не сообщаются.