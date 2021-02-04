Навального ждет суд по делу о клевете на ветерана

Выездное заседание мирового суда состоится 5 февраля в Бабушкинском суде столицы.

Навальному предъявляют обвинение по части 2 статьи 128.1 УК РФ : «клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию, содержащихся в публичном выступлении».

Согласно версии следствия, 2 июня 2020 года оппозиционером в Telegram и Twitter был размещен ролик с ветераном ВОВ, поддерживающим поправки к Конституции РФ.

По версии суда своими комментариями под видео Навальный причинил моральный вред ветерану, снявшемуся в ролике. При этом конкретного упоминания ветерана в комментариях не было. Ему грозит наказание в виде штрафа суммой до 1 млн рублей или обязательных работ сроком до 240 часов.