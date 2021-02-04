Сообщение о недопуске роженицы охранником в родильный дом будет проверено СК Гатчины

Следственный отдел по Гатчине осуществляет доследственную проверку после того, как в СМИ была опубликована новость о недопуске роженицы в роддом. Данная информация была опубликована на сайте следственного управления СК по Ленинградской области.

Согласно сообщениям СМИ, женщину не пропустил в роддом охранник. В результате роды начались на улице, возле медицинского учреждения. Роды у женщины приняли в машине скорой спомощи, после чего она вместе с новорожденным была передана в перинатальный центр.

Сообщается, что охранник не пропустил автомобиль, за рулем которого находился муж роженицы, через центральные ворота, так как на ночь их закрывают. Он сообщил паре, что им необходимо въехать в другие ворота, работающие круглосуточно.