Арестованных во время несогласованных акций в Петербурге увозят отбывать наказание в Ленобласть

В четверг, 4 февраля, стало известно. Что граждане, принявшие участие в несанкционированной акции протеста, будут отбывать наказание в Волосово. Данная информация была опубликована в Telegram-канале «Задержания Санкт-Петербург».

Кроме того, часть арестованных отправили в Лугу. Об этом сообщают в «Апологии протеста». Изоляторы временного содержания располагаются в 90 и 150 км от Петербурга.

Напомним, несогласованная акция в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошла 31 января. За участие в несанкционированным митинге задержанным назначают штрафы или аресты. Сторонники Навального вновь вышли на Невский проспект после того, как оппозиционер был приговорен к лишению свободу 2 февраля.