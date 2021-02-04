Жители Колпино лишились отопления и горячей воды сразу в 20 жилых домах

4 февраля под Петербургом жители Колпино временно остались без отопления и горячей воды. Авария на теплосетях коснулась 20 жилых домов. Об этом сообщает администрация Колпинского района.

В социальной сети «ВКонтакте» районная администрация проинформировала жителей о технологическом отказе на теплосетях ГУП «ТЭК СПб». Так, авария произошла на Заводском проспекте, 50. В связи с этим без горячей воды и теплоснабжения остались жители следующих домов: на бульваре Трудящихся 1, 2 и 3 корпуса дома № 35, а также дома 35 и 37, на Заводском проспекте дома четной стороны с 36-го по 64-й включительно.

Известно, что восстановительные работы продлятся до 7:00 5 февраля.