В Петербурге подозревают 16-летнюю девушку в угрозах убийством женщине на национальной почве

В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 16-летней девочки. Подростка подозревают в угрозах убийством на национальной почве. Ранее девочка уже задерживалась по уголовному делу о вандализме.

Известно, что девушка угрожала ножом и угрожала убить женщину, выражая религиозную и национальную ненависть. На данный момент следствие ведет проверку и возбудили уголовное дело по статье «Угроза убийством, совершенная по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти».

На данный момент 16-летняя девушка находится под домашним арестом, куда ее поместили из-за уголовного дела о вандализме. Ранее девушка оставила в вагоне метро националистическую надпись.