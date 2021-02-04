Работник Балтийской таможни задержан за шпионаж

В Петербурге одного из работников Балтийской таможни подозревается в шпионаже за коллегами. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Западного транспортного управления Следственного комитета России.

Так, подозреваемым стал старший государственный таможенный инспектор, работающий в отделе специальных процедур Шкиперского поста таможни. В отношении него уже возбуждено уголовное дело по статье об использовании специальных техсредств для негласного получения информации.

Согласно данным следствия, в 2019 году сотрудник установил в рабочий кабинет микрофон и скрытую камеру. Затем такое же оборудование было помещено и в другой кабинет. Шпион подключил всю аппаратуру к компьютеру и мог отслеживать записи на регулярной основе.