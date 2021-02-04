На улице Дыбенко у бизнесмена украли фургон

В Невском районе Петербурга был угнан фургон, взятый бизнесменом в лизинг. Злоумышленники угнали автомобиль с парковки у дома 20 – 1.

Известно, что предприниматель обратился в полицию утром 2 февраля по факту угона «Газели». Мужчина сообщает, что автомобиль пропал в ночное время – между 20:00 и 08:00. Кроме того, 41-летний потерпевший сообщил, что фургон был взят им в лизинг, а в салоне угнанного автомобиля находились документы.

Бизнесмен оценил ущерб угона в 1,5 млн рублей. На данный момент правоохранительные органы выясняют все детали случившегося и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.