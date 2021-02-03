Суд отправил в СИЗО участника несогласованной акции, толкнувшего полицейского

По информации, которая была предоставлена объединенной пресс-службой городских судов, Артем Попов, был заключен под стражу до 31 марта.

В ходе несогласованной акции мужчина толкнул полицейского-водителя в спину на Сенной площади, ща что ему было предъявлено обвинение по статье 318 УК РФ о применении насилия в отношении представителя власти. Попов признал вину.

Несогласованные митинги в поддержку Алексея Навального проходили в многих крупных городах России 23 и 31 января. Акции протеста сопровождались многочисленными задержаниями. Уголовные дела по статьям о применении насилия в отношении представителя власти были заведены в отношении трех участников акций.