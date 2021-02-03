В Петербурге на Приморском шоссе произошло смертельное ДТП с маршруткой

Дорожно-транспортное происшествие с маршрутным автобусом произошло на Приморском шоссе. Маршрутка №305, следующая от микрорайона «Старая деревня» до города Сестрорецка перевернулась.

По информации, которая была предоставлена ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в результате аварии один человек погиб, еще четверо пострадали.

Пострадавшие в результате ДТП были доставлены в медицинские учреждения для оказания помощи. Причины, по которым маршрутный автобус потерял управление, пока неизвестны. В настоящее время все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются. Сотрудники ГИБДД проводят проверку на месте аварии.