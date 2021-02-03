Сразу несколько домов в Красносельском районе остались без электричества

В Красносельском районе Санкт-Петербурга жители нескольких домов жалуются на перебои с электричеством. Так, 3 февраля с проблемами отсутствия света и тепла столкнулись в Сосновой поляне.

Жильцы сразу нескольких домов Красносельского района сообщают о неполадках с электричеством. Так, квартал между Ветеранов, Лётчика Пилютова, Ополчения и Пограничника Гарькавого остался без воды и света.

Администрация района прокомментировала сложившуюся ситуация и отметила, что причина неполадок в технологическом нарушении на линии 6 кВ. Как только работы по восстановлению электричества на линии закончат, свет вернется в дома Северной поляны.