Петербуржца обокрали с помощью приложения для знакомств

Житель Купчино потерял почти 200 000 рублей из-за сайта знакомств. Некая Елена пообещала ему вечер смеха и расходы пополам. Юноша познакомился с ней в популярном дейтинг-приложении. Девушка пригласила его на Stand-up концерт и предложила парню купить билет на вечер. Ухажер прошел по ссылке, которую отправила ему Елена и оплатил. Однако билет на концерт ему так и не пришел. Позже он заметил, что с карты списалась крупная сумма денег.

Молодой человек обратился в полицию с заявлением о мошенничестве. А киберпреступница удалила аккаунт и переписку в Telegram. В настоящее время по факту мошенничества проводится проверка.