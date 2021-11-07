На Заставской из-за пожара спасатели эвакуировали 35 человек

В воскресенье, 7 ноября, на Заставской улице загорелась трехкомнатная квартира. Из-за пожара пришлось эвакуировать 35 человек. Об этом сообщили в пресс-службе городского управления МЧС.

Информация о пожаре поступила 7 ноября в 13:23. На борьбу с огнём выехали пять единиц техники и 19 человек личного состава. В результате сгорела одна из комнат площадью 10 м2 в трёхкомнатной квартире шестиэтажного дома. На тушение пожара потребовался час. В 14:30 огонь удалось ликвидировать полностью.

Сведения о пострадавших не поступали.