Полиция разыскивает вора посылок

В Невском районе Санкт-Петербурга воры обокрали отделение «Почты России». Неизвестные вынесли большую часть посылок. Ограбление почты произошло в ночь на пятницу, с 4 на 5 ноября. Как рассказали пресс-службе организации, злоумышленники разбили стекло в помещении. Затем проникли внутрь. Они повредили и вскрыли часть отправлений. Количество испорченного и украденного имущества не сообщается.

«Мы оказываем максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании. Ущерб клиентам мы возместим в соответствии с действующим законодательством», — отметили в пресс-службе «Почты России».

Полиция принимает меры к розыску и задержанию злоумышленников. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.