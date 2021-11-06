В Петербурге мужчина упал с крыши

В Санкт-Петербурге мужчина разбился в результате падения с крыши 14-этажки. Сотрудники полиции выяснили, что причиной гибели стала попытка помочь другу попасть в закрытую квартиру. Хозяин жилища забыл ключи внутри помещения. Он попросил знакомого перелезть с крыши дома на балкон квартиры. Однако эксперимент провалился, герой оступился и сорвался. Он умер на месте до приезда медиков. Инцидент произошел в пятницу, 5 ноября, на улице Седова.

В отделение полиции доставили самого хозяина жилья, а также двух его друзей. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.