В Купчино маршрутка сбила ребенка

В Санкт-Петербурге дошкольница попала под колеса маршрутки. ДТП произошло в районе Балканской площади вечером в пятницу, 5 октября. Как сообщает "МК в Питере", по данным компании «Пассажиравтотранс», которой принадлежит сбивший ребенка автобус № 50, мама с дочкой находились вне зоны пешеходного перехода, когда автобус при развороте задел девочку.

На место ДТП приехала скорая помощь и полиция. Ребенок был направлен на обследование в ближайшее медучреждение. По предварительным данным, серьезные травмы у девочки не обнаружены. В настоящее время устанавливают все обстоятельства случившегося.