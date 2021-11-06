Водитель попал в ДТП и полез в драку с полицейскими на проспекте Энтузиастов.

Ночью 6 октября в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга два легковых автомобиля попали в ДТП. Машины столкнулись на перекрестке проспекта Энтузиастов и Наставников.

Как сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсетях, водитель красной иномарки оказал сопротивление сотрудникам полиции, и попытался сбежать с места происществия. Спасатели пытались оказать помощь водителю, чтобы тот выбрался из разбитой машины. Однако действия специалистов не понравились автомобилисту. Он начал вырываться, устроив драку со своими спасителями.

«Водитель красной похоже не совсем в адеквате. Были крики, пытались подраться два человека. До последнего не оставлял попыток сбежать, в машину его запихивали уже втроем», — написал один из очевидцев в сообществе.

Другая машина серого цвета в результате случившегося влетела в забор. Ее водитель и пассажир не пострадали. Устанавливаются обстоятельства и подробности ДТП.