На КАД задержали угонщика в федеральном розыске

Полиция Ленинградской области задержала на Кольцевой автодороге шиномонтажника, угнавшего Mercedes Benz CLS 280. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Во вторник, 2 ноября, в отделение полиции обратился мужчина. Он сообщил стражам порядка, что неизвестный угнал его автомобиль с территории шиномонтажной станции в Мурино. Спустя время хозяин пропавшей машины сообщил полицейским, что нашел пропажу на КАД. Прибывшие туда сотрудники полиции задержали угонщика. Им оказался работник шиномонтажа.

Ранее молодой человек несколько раз привлекался к уголовной ответственности. В настоящее время он числится в федеральном розыске за кражу в Новгородской области. По факту угона иномарки было возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения». Юношу задержали и поместили в изолятор.