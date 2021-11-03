На проспекте Луначарского изнасиловали школьницу

Полиция Выборгского района разыскивает неизвестного, который изнасиловал школьницу. Как сообщает "МК в Питере", ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел вечером 2 ноября. В отделение полиции обратилась женщина в связи с нападением на свою дочь на проспекте Луначарского.

На место преступления отправились сотрудники полиции. Было установлено, что на участке видеонаблюдение отсутствует, но пострадавшая смогла подробно описать насильника. Школьница немного запомнила своего насильника. У него были тёмные волосы и глаза. Педофил был одет в белую куртку и чёрные штаны.

В настоящее время полиция ищет подозреваемого.