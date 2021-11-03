В Кронштадте студент напал на двух женщин

В понедельник, 1 ноября, на проспекте Ленина в Кронштадте вооруженный студент напал на двух женщин. Злоумышленника поймали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

По предварительной информации, между молодым человеком и двумя пострадавшими началась словесная перепалка. В результате чего, мужчина выстрелил в одну женщину из аэрозольного пистолета. Сразу после этого в сторону другой жертвы он распылил перцовый баллончик.

Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия и задержали нападавшего. Оказалось, что мужчина напал на женщин из хулиганских побуждений. В отношении него возбуждено уголовное дело.