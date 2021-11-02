В Петербурге бывший военный потерял пятитонный грузовик

Бывшему военнослужащему суд выставил счёт в размере почти 60 тысяч рублей за движимое имущество, вверенное ему более пяти лет назад. Иск о потерянной технике рассмотрел 224-й гарнизонный военный суд. Командир части озвучил, что пропажа ЗИЛ-131 была обнаружена в ходе инвентаризации 29 октября 2019 года. В Объединенной пресс-службе судов рассказали, что старший прапорщик на тот момент являлся материально-ответственным лицом, отвечающим за сохранность автомобиля. Бывший военнослужащий отказался признавать свою вину. Транспортное средство бесследно исчезло во время путешествий по ремонтным ротам. Поиски автомобиля ни к чему не привели. Мужчина не смог объяснить, куда пропала машина.

«Документальных данных о том, что изделие выбывало за пределы войсковой части, передавалось в иное воинское подразделение, ответчиком не представлено и в материалах дела не имеется», — уточнили в пресс-службе.

Бывшего военного суд обязал возместить материальный ущерб — 56,2 тысячи рублей.