За неделю пограничники Петербурга поймали 13 нелегалов

Сотрудники Пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти за неделю поймали 13 иностранцев, которые пытались незаконным путем пересечь государственную границу. Об этом сообщает пресс-служба пограничного управления ФСБ России по городу и области.

Среди нелегалов были выходцы из стран СНГ, граждане Латинской Америки, Северной Африки и Арабских республик. Все они признались, что хотели попасть в Финляндию в поисках лучшей жизни.

Правоохранители привлекли 12 иностранцев к административной ответственности со штрафом и запретом въезда в Россию на пять лет. В отношении одного из задержанных заведено уголовное дело за «Незаконное пересечение Государственной границы РФ». Ему грозит до четырех лет тюрьмы.