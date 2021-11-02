В Петербурге Интерпол задержал известного хакера

Петербургское бюро Интерпола 2 ноября у отеля «Эмеральд» на Суворовском проспекте задержало гражданина Белоруссии Сергея Павловича. Мужчина находится в международном розыске по делу о самой крупной краже персональных данных в истории США. Хакеру грозит пожизненное заключение. Об этом сообщает издание "Фонтанка".

США обвиняет Павловича в организации передачи и распространении устройств несанкционированного доступа. В отделении полиции белорус проведет несколько дней для проведения проверки.

Павловича уже трижды привлекали к ответственности за киберпреступления. Он сидел в тюрьме, откуда был досрочно освобожден. Сидя за решеткой, Павлович не терял время зря. Хакер написал книгу «Как я украл миллион. Исповедь раскаявшегося кардера».