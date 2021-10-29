Шестерых студентов СПбГУ отчислили после скандальной вечеринки

В Петергофе шестерых студентов СПбГУ отчислили после шумной вечеринки у общежития. В ночь на 19 сентября компания молодых людей распивала алкогольные напитки и шумела на территории студгородка в позднее время. Как сообщили в Университете, чтобы пресечь нарушение общественного порядка, к общежитию вызвали сотрудников полиции. Были задержаны 10 человек, они привлечены к административной ответственности.

В результате проверки руководство СПбГУ приняло решение об отчислении шестерых учащихся.

"Проступки совершены в ходе массового нарушения общественного порядка, несмотря на то что не только уполномоченные должностные лица Университета, но и Совет обучающихся призывали не совершать данных противоправных действий", — говорится в отчёте проректора Университета.

Ещё один учащийся, участвовавший в вечеринке, отделался выговором, поскольку не оказывал сопротивление полицейским.