В Петербурге суд вынес приговор врачу за летальную ошибку

В четверг, 28 октября, Московский районный суд Петербурга вынес приговор анестезиологу-реаниматологу Юлии Литовке к одному году ограничения свободы за причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Инцидент произошел 3 января 2020. Тогда в экстренную операционную СПб ГБУЗ поступила пациентка с острым аппендицитом. Суд установил, анестезиолог «небрежно» провел анестезию и пациентка скончалась из-за дыхательной недостаточности.

Суд назначил Литовке наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год. Также в пользу потерпевшей стороны было применено взыскание суммы причиненного преступлением материального ущерба в размере 1 032 127 рублей и 3 000 000 рублей за моральный вред.