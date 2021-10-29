Водитель маршрутки в Петербурге изнасиловал пассажирку

В четверг, 28 октября, в полицию поступило сообщение об изнасиловании жительницы Петербурга. Потерпевшая возвращалась с работы домой. Она села в маршрутку № К-94. В этот момент женщина была одна в салоне. Водитель заблокировал двери и увез женщину в неизвестном направлении. Позже злоумышленник остановился возле гаражей у станции метро «Лесная». Там он набросился на женщину и изнасиловал.

Известно, что водитель был азиатской внешности. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мужчина объявлен в розыск.