Ислама Хизриева отправили под домашний арест

Московский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест руководителя представительства Чечни по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) Ислама Хизриева. Об этом сообщила объединенная пресс-служба петербургских судов.

Следствие настаивало на помещении подозреваемого под стражу. Однако суд учел, что Хизриев является единственным кормильцем в семье, имеет 5 несовершеннолетних детей, супругу-инвалида и мать-инвалида.

Ислама Хизриева обвиняют в незаконном обороте наркотических средств по ч. 2 ст. 228 УК. По данным следователей, он незаконно хранил без цели сбыта наркотическую смесь, содержащую мефедрон. Вину он отрицает.