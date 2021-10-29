На юге Петербурга самокатчик погиб под колесами фуры

Днем в четверг в Невском районе Санкт-Петербурга произошло смертельное ДТП, участниками которого стали самокатчик и большегруз. Об этом 28 октября сообщает пресс-служба МВД по Петербургу и области.

Водитель «DAF CF» ехал по Шлиссельбургскому проспекту. При повороте на улицу Дмитрия Устинова в зоне пешеходного перехода фура сбила мужчину. В это время петербуржец с двухколесным транспортом переходил проезжую часть. Владелец самоката скончался на месте. Серьезные травмы были несовместимы с жизнью.

В настоящее время по факту смертельной аварии в Невском районе организована проверка.