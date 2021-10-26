Полиция ищет грабителя из ломбарда на проспекте Просвещения

Вечером 25 октября неизвестный пытался ограбить ломбард «Фианит» на проспекте Просвещения. Преступник пришёл в заведение около восьми часов вечера. Он был в маске, а в руках держал картонку с надписью «отдать деньги». Заметив, что сотрудница нажала на тревожную кнопку, злоумышленник кинулся вон, бросив на пол предмет, похожий на взрывчатку. Как сообщили в пресс-службе Росгвардии по Петербургу и области, опасный предмет оказался обычной фальшивкой из двух пустых бумажных тубуса, обкленных черным скотчем.

В настоящее время устанавливается личность грабителя и его местонахождение.