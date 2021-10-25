Охранник «Пятерочки» избил подростка

Вечером минувшей субботы, 23 октября, в детскую городскую больницу имени Филатова доставили юного пациента. У подростка диагностировали перелом пояснично-крестцового отдела позвоночника. Со слов мальчика, его избили незнакомцы во дворе рядом с домом.

В воскресенье, 24 октября, в больницу имени Раухфуса попал еще один подросток, который на прошлой неделе отметил свое 15-летие. Он заявил, что на него напал охранник «Пятёрочки» на проспекте Космонавтов. Медики диагностировали контузию глаза, отёк сетчатки, гематомы век и поставили в известность полицию. По предварительным данным, охранник избил мальчика за то, что тот фотографировал просроченные продукты в магазине. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Сотрудники полиции приехали в магазин и задержали охранника. В настоящее время проводится проверка.