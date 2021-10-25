В Петербурге отчим после ссоры с падчерицей выбросил собаку с девятого этажа

В Приморском районе Петербурга мужчина расправился с собакой, выбросив ее из окна. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 24 октября. В полицию позвонила ученица 8 класса. Она заявила, что после ссоры с ее отчимом, мужчина выбросил из окна девятого этажа собаку. Животное погибло на месте.

«По данному факту полиция проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение», – сказали в МВД.

По предварительным данным, у задерженного уже были проблемы с законом. Его судили за разбои, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство.