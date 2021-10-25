Владелица «Мерседеса» сбила подростка на Комендантском проспекте

Несовершеннолетняя попала под колеса иномарки, переходя дорогу по «зебре» на Комендантском проспекте. Ее сбил автомобиль Mercedes-Benz C200. ДТП произошло накануне, 24 октября, около половины десятого вечера. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Пострадавшую госпитализировали с травмами средней степени тяжести. Прибывшие на место сотрудники полиции обратили внимание на поведение автомобилистки, сделав вывод, что она сильно пьяна. В отношении водителя составили протокол об административном правонарушении за отказ от медицинского освидетельствования. По факту ДТП проводится проверка.