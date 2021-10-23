В Выборгском районе каршеринговый автомобиль наехал на пешеходов

В Выборгском районе Петербурга водитель арендованной машины не справился с управлением и выехал на тротуар. Под колеса его машины попали пешеходы.

ДТП произошло утром 23 октября на перекрестке улиц Фёдора Абрамова и Николая Рубцова. У пешеходного перехода стояли четыре пешехода. Трое из них пострадали. По сообщению очевидцев, водителю каршеринга медицинская помощь не понадобилась, он не пострадал.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД и экстренные службы. По данному факту будет проведена проверка, направленная на установление причин и обстоятельств ДТП.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на площади Калинина произошло смертельное ДТП с участием каршеринга.