Пригородные электрички встали на севере Петербурга

На выборгском направлении в сторону Петербурга встали пригородные электрички. Как сообщают очевидцы, на путях сломался товарный поезд. Состав встал недалеко от станции Шувалово. Машинист предложил пассажирам выйти через переднюю дверь вагонов.

Как оказалось, экстренная остановка связана со сломавшимся на путях грузовым составом. Чтобы дождаться тягача, пассажирам пришлось бы сидеть в вагонах не менее получаса.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на площади Калинина произошло смертельное ДТП с участием каршеринга.