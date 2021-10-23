  • 23 Октябрь 2021
USD 23.10.2021 70.8623 -0.1281
USD ММВБ 00:05 71.0379  
EUR 23.10.2021 82.4979 -0.1420
EUR ММВБ 00:05 82.6744  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Пригородные электрички встали на севере Петербурга

Автор:


© Фото: Балтфото

Темы дня

Пассажирам пришлось идти в город пешком.

На выборгском направлении в сторону Петербурга встали пригородные электрички. Как сообщают очевидцы, на путях сломался товарный поезд. Состав встал недалеко от станции Шувалово. Машинист предложил пассажирам выйти через переднюю дверь вагонов. 

Как оказалось, экстренная остановка связана со сломавшимся на путях грузовым составом. Чтобы дождаться тягача, пассажирам пришлось бы сидеть в вагонах не менее получаса. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что на площади Калинина произошло смертельное ДТП с участием каршеринга. 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    22.10.21
    Отдых, полный впечатлений
    22.10.21
    RBI возглавила две номинации городского рейтинга девелоперов
    18.10.21
    Контекстная реклама или SEO: какой путь продвижения сайта выбрать
    18.10.21
    Почему Санкт-Петербург считается IT-столицей России
    18.10.21
    120 Гц, 108 Мп и зарядка за 17 минут! Знакомимся с «убийцами флагманов» Xiaomi 11T и 11T Pro
    15.10.21
    В ПСБ 30% инвесторов – женщины, владеющие 13% активов
    14.10.21
    Райффайзенбанк открыл новое отделение в Санкт-Петербурге
    13.10.21
    Динамика российского авторынка ухудшила среднегодовые показатели

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram